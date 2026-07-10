Fery-Zverev oggi Wimbledon 2026 | orario prima semifinale tv programma streaming

Oggi si gioca la prima semifinale di Wimbledon 2026 nel singolare maschile. La partita vedrà sfidarsi la wild card britannica Arthur Fery e il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del tabellone. L’incontro si terrà sull’erba londinese e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. L’orario di inizio e il programma completo sono disponibili sui canali ufficiali del torneo. La semifinale si svolge nel rispetto del calendario stabilito dal torneo.

Sull’erba londinese del torneo di Wimbledon 2026 di tennis è giunto il momento della prima semifinale del tabellone di singolare maschile: la wild card britannica Arthur Fery affronterà il numero 2 del seeding, il tedesco Alexander Zverev. Il match della prima sem ifinale che vedrà protagonisti il britannico ed il tedesco sarà il pr imo del programma, che si aprirà alle ore 14.30 italiane di oggi, venerdì 10 luglio, sul Centre Court: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore La sfida che vedrà protagonisti il britannico Arthur Fery ed il tedesco Alexander Zverev nella prima semifinale di Wimbledon sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

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F Cobolli X Arthur Fery, T Fritz X A Zverev Wimbledon Quarter Final Matches Live Score Watch Along!

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