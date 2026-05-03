Oggi, domenica 3 maggio, si disputa la finale del Masters 1000 di Madrid sul campo dedicato a Manolo Santana. La partita vedrà affrontarsi il tennista italiano e il tedesco Alexander Zverev. L'incontro si svolgerà nel pomeriggio e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. La finale rappresenta l'ultima sfida del torneo, che si svolge nel rispetto del calendario ATP 2026.

Oggi, domenica 3 maggio, andrà in scena sul campo dedicato alla memoria di Manolo Santana la finale del Masters1000 di Madrid tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev. Una sfida che è sempre più una Classica di questo periodo nel massimo circuito internazionale del tennis. Sinner ha nel mirino il suo primo sigillo in Spagna, per stabilire un altro primato. Il riferimento è al quinto successo nei “1000” consecutivo, una serie che nessuno è stato in grado di realizzare in queste modalità. Proverà a rompere le uova nel paniere al pusterese il teutonico, in un contesto a lui gradito, ricordando le affermazioni nel 2018 e nel 2021, battendo in quest’ultimo nell’atto conclusivo Matteo Berrettini.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Zverev oggi, ATP Madrid 2026: orario finale, tv, programma, streaming

Notizie correlate

Dove vedere in tv Sinner-Zverev, ATP Madrid 2026: orario finale, programma, streamingJannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà la testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev nell’ultimo atto del tabellone di...

Sinner-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, sabato 11 aprile, Jannik Sinner giocherà la semifinale del Masters1000 di Montecarlo contro il tedesco Alexander Zverev.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev in finale al Madrid Open 2026: quando è la partita, orario e dove vedere in diretta · Tennis ATP; Sinner trova ancora Zverev: in finale a Madrid per un'impresa mai riuscita a nessuno | Orari, tv, dove vedere; Zverev liquida la sorpresa Blockx e ritrova Sinner: appuntamento fisso nei grandi tornei; Sinner-Zverev, finale domenica alle 17 su Sky.

Sinner-Zverev oggi, ATP Madrid 2026: orario finale, tv, programma, streamingOggi, domenica 3 maggio, andrà in scena sul campo dedicato alla memoria di Manolo Santana la finale del Masters1000 di Madrid tra Jannik Sinner e il ... oasport.it

TV8 farà vedere Sinner-Zverev? La scelta di Sky per la finale a Madrid e cosa succederà a RomaDomenica 3 maggio Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev nella finale del Masters1000 di Madrid. Un confronto atteso che potrebbe valere un ... oasport.it

Sinner si prepara alla finale: le foto prima della sfida contro Zverev a Madrid - facebook.com facebook

#Sinner si prepara alla finale: le foto prima della sfida contro #Zverev a Madrid x.com