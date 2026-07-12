Sinner-Zverev montepremi da capogiro | quanto guadagna chi vince

Da ilgiornale.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il montepremi di Wimbledon 2026 raggiunge i 64,2 milioni di sterline, equivalenti a circa 75,8 milioni di euro. La cifra rappresenta un record per il torneo. La quota destinata al vincitore non è stata ancora comunicata. La distribuzione del montepremi comprende premi per tutte le fasi del torneo. I premi vengono assegnati in denaro ai giocatori in base al risultato ottenuto. La cifra totale si riferisce alla edizione che si svolgerà nel 2026.

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Il montepremi di Wimbledon aggiorna i suoi record con un budget complessivo che, per quanto concerne l'edizione 2026, arriva a toccare complessivamente quota 64,2 milioni di sterline, corrispondenti a circa 75,8 milioni di euro. Le rimostranze dei tennisti, esplose poco prima del Roland Garros per ottenere delle percentuali di prize money più elevate di quelle storicamente riconosciute dagli Slam (15%), hanno portato al riconoscimento di un netto incremento rispetto al picco già toccato dai Championships la passata stagione. L'All England Club ha varato infatti un incremento del 20% su base annua, siglando la crescita più imponente mai registrata nella storia del prestigioso torneo londinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sinner-Zverev: il tie-break INTEGRALE del secondo set

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