Sinner-Zverev live | punteggio e racconto del match La finale di Wimbledon 2026 in diretta

Roma, 12 luglio 2026 – Jannik Sinner a caccia di uno storico bis nella finale di Wimbledon 2026. Tra lui e il secondo trionfo consecutivo all’All England Club c’è Alexander Zverev che domani tornerà ufficialmente numero due del mondo. L’italiano conduce 10-4 nei precedenti e ha vinto gli ultimi nove scontri diretti. Il successo più ‘recente’ di Zverev risale agli US Open 2023. Numeri che però non raccontano il momento d’oro del tedesco, alla sua seconda finale slam consecutiva dopo quella del Roland Garros, dove ha spezzato il sogno di Flavio Cobolli. Dovesse bissare il successo del 2025, Sinner entrerebbe nel ristretto circolo di campioni che sono riusciti nell’impresa del back to back. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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