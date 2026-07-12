La finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev sta per iniziare. I giocatori sono già in campo, mentre alle 17.00 erano nel corridoio prima dell’ingresso. Entrambi sono qualificati per le ATP Finals di Torino. La partita è prevista tra pochi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Giocatori in campo. 17.00 Giocatori nel corridoio che precede l’ingresso. 16.58 Sia Sinner sia Zverev sono già qualificati per le ATP Finals di Torino. L’italiano ha 7250 punti, il tedesco 6540. Se Zverev vincesse la finale odierna, si porterebbe però a 7240, dunque a sole 10 lunghezze dall’azzurro nella Race. 16.55 Zverev incece ha battuto 3-1 Blockx, 3-0 Royer, 3-0 Giron, 3-1 Lehecka, 3-0 Fritz, 3-0 Fery. 16.53 Sinner ha perso 2 set nel match di esordio contro Kecmanovic. Poi ha sconfitto Borges, Brooksby, Mochizuki, Struff e Djokovic senza cedere alcun parziale. 16.47 Sia Sinner sia Zverev sono due grandi battitori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, Wimbledon 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della finale

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Sinner vs Zverev | Wimbledon 2026 Final | Tennis Talk Preview

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