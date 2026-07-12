sinner zverev in finale a wimbledon 2026 una sfida da 12 milioni di euro

Sinner e Zverev si sono qualificati per la finale di Wimbledon 2026, una partita che vale circa 12 milioni di euro. È la sfida tra i due giocatori più costanti della stagione 2026, con i loro risultati nei tornei disputati dall’inizio dell’anno. La finale si svolgerà sul campo centrale del torneo britannico.

La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev mette di fronte i due giocatori più continui della stagione 2026. Il confronto non riguarda solo il campo, ma anche i guadagni ottenuti nei tornei disputati dall’inizio dell’anno. Sinner arriva alla finale da numero 1 del mondo, con 37 vittorie, 3 sconfitte e 5 titoli conquistati nel 2026. Zverev, numero 3 del ranking ma sicuro di tornare numero 2 da lunedì, ha invece un bilancio di 38 vittorie e 10 sconfitte, con un titolo stagionale. Dal punto di vista economico, i due sono molto vicini. La differenza è di circa 305mila euro. Quanto ha guadagnato Sinner nel 2026. Jannik Sinner ha costruito gran parte dei suoi guadagni 2026 con i successi nei Masters 1000. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SINNER-ZVEREV: la finale di Wimbledon domenica 12 luglio alle 17:00 su Sky Sport

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