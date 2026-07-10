sinner djokovic in semifinale a wimbledon 2026 una sfida da 5 milioni di euro

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno in semifinale a Wimbledon 2026, in una partita con un montepremi di 5 milioni di euro. La sfida mette di fronte il giovane talento italiano e il tennista serbo, che a 39 anni cerca di conquistare un altro titolo nel torneo. La partita rappresenta un confronto tra una delle nuove promesse e uno dei più esperti giocatori ancora in attività.

La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è una sfida generazionale tra il numero uno al mondo e una leggenda del tennis che a 39 anni prova a fare ancora una volta la storia. Un match che rappresenta anche un confronto tra due percorsi molto diversi nella stagione 2026, sia dal punto di vista sportivo sia da quello economico. Sinner ha incassato quasi quattro volte quanto Djokovic, grazie soprattutto ai successi nei Masters 1000 e alla continuità di risultati nei primi mesi della stagione. Quanto ha guadagnato Sinner nel 2026. Secondo i dati disponibili dall’ATP, Jannik Sinner ha accumulato nel 2026 premi per circa 6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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