Wimbledon 2026 Sinner-Struff ai quarti di finale | sfida da 45 milioni di differenza

Da quifinanza.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Wimbledon 2026, Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale battendo il tedesco Jan-Lennard Struff. La sfida tra i due atleti si è conclusa con un divario di circa 45 milioni di euro tra i loro guadagni complessivi. Sinner prosegue la sua corsa nel torneo, mentre Struff si ferma ai quarti. La partita si è svolta sul prato di Wimbledon, con Sinner che avanza nel torneo.

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Jannik Sinner  torna in campo nella grande corsa sul prato verde londinese di Wimbledon 2026. Quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, ma anche stavolta il confronto più netto si gioca sul terreno dei conti in banca. Il numero al mondo, campione in carica, sfida il  veterano tedesco  (36 anni) in un match che promette un grande spettacolo. Al di là del tennis giocato, però, i numeri raccontano una storia economica decisamente sbilanciata. Sinner-Struff: il divario economico. Sinner ha 24 anni e ha accumulato circa  60 milioni  di euro nel corso della sua carriera. Una cifra enorme, che riguarda però soltanto i premi dei vari tornei cui ha preso parte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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