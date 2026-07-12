sinner zverev il pronostico di bottadiculo sulla finale di wimbledon

Sinner e Zverev si sfideranno domenica sul Centre Court di Wimbledon, in una finale che rappresenta il loro primo confronto sull’erba dopo quattordici incontri disputati in altre superfici. La partita segna il quindicesimo confronto tra i due tennisti e si svolge su un campo che potrebbe favorire uno di loro più di altri. La gara si tiene nel pomeriggio, con il pubblico che aspetta di vedere quale dei due riuscirà a prevalere sulla superficie più adatta alle proprie caratteristiche.

Sinner e Zverev si sono affrontati quattordici volte, ma mai sull’erba. Domenica pomeriggio, sul Centre Court, arriva il quindicesimo capitolo, e questa volta la superficie è quella che dovrebbe avvicinare i due giocatori più di ogni altra. Sull’erba il servizio pesa, gli scambi si accorciano, chi batte forte comanda. Zverev batte forte. Eppure i numeri raccontano una storia che va nella direzione opposta a quella che la superficie suggerirebbe. Partiamo dai fatti. Sinner ha vinto nove sfide consecutive contro il tedesco, l’ultimo successo di Zverev risale agli US Open 2023. Nel conto complessivo il numero 1 conduce 10-4. Si sono già trovati di fronte in una finale Slam, agli Australian Open 2025, e finì 6-3 7-6 6-3 senza che il match desse mai l’impressione di poter cambiare padrone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner - Zverev 6-1, 6-4. Jannik in finale a Montecarlo

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7a finale slam per Jannik. 5a per Sasha. I due si affronteranno per la quinta volta nel 2026. Manca poco... siete pronti ??? Scrivetemi il vostro pronostico #sinner #zverev #final #sport #wimbledon x.com

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