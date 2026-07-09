Sfida Sinner-Djokovic a Wimbledon | il pronostico di Bottadiculoit per la semifinale sul Centre Court

Sinner e Djokovic si affrontano in semifinale a Wimbledon sul Centre Court. È il primo scontro tra i due in questa fase del torneo. Sinner, numero uno del ranking, e Djokovic, con 24 titoli Slam, si sfidano in una partita che si preannuncia intensa e ricca di tensione. La sfida rappresenta il primo confronto diretto tra i due in questa edizione del torneo.

Ritorno sul Centre Court per una sfida che sa di resa dei conti. Il numero uno del ranking, Jannik Sinner, ritrova Novak Djokovic, il fuoriclasse da 24 titoli Slam, in una semifinale di Wimbledon che promette tennis puro, nervi saldi e piccoli dettagli decisivi. Il contesto: erba, precedenti, forma. Sono passati pochi mesi dalla notte di Melbourne. Lì Sinner ha piegato Djokovic in quattro set agli Australian Open, spezzando un’aura d’invincibilità costruita negli anni. Adesso il teatro è diverso. L’ erba di Church Road cambia le geometrie. Il rimbalzo è più basso, il tempo di lettura si riduce, il servizio diventa arma centrale. Qui il serbo ha alzato il trofeo sette volte. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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