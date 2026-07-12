Sinner-Zverev | highlights finale Wimbledon

Da video.gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha vinto la finale di Wimbledon battendo Alexander Zverev in quattro set. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ha conquistato così il suo secondo titolo allo Slam britannico. Gli highlights mostrano i momenti chiave del match, con scambi intensi e punti decisivi. La finale si è svolta sui campi in erba di Londra, davanti a un pubblico presente per l’ultimo atto del torneo.

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Jannik Sinner è ancora una volta re di Wimbledon: l'azzurro batte Alexander Zverev in 4 set e conquista ancora una volta lo Slam in terra inglese. Guarda gli highlights della finale. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Sinner vs Zverev Highlights | Finale Wimbledon 2026 | Wimbledon Finale

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