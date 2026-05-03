Sinner-Zverev finale Masters 1000 Madrid | gli highlights

Nella finale del Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha battuto Sascha Zverev con un punteggio di 6-1, 6-2 in 57 minuti. La partita ha visto Sinner dominare l’incontro in modo netto, senza lasciare spazio all’avversario. La vittoria si è concretizzata con un risultato chiaro e senza eccessive difficoltà.

Un dominio in lungo e in largo. Jannik Sinner domina contro Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid e si prende la vittoria con un netto 6-1 6-2 in soli 57 minuti. Ecco i punti migliori del match.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Zverev, finale Masters 1000 Madrid: gli highlights Jannik Sinner vs Elmer Moller | Madrid 2026 Highlights Notizie correlate Zverev-Cobolli Masters 1000 Madrid: gli highlightsZverev vendica l’ultima sconfitta al BMW Open e trionfa sulla terra rossa di Madrid con un match convincente contro Cobolli, che si arrende in due... Sinner-Zverev, finale a Madrid: l’azzurro a caccia del quinto Masters 1000 consecutivoLa finale del Masters 1000 di Madrid oppone Jannik Sinner, numero 1 del mondo, ad Alexander Zverev sul campo Centrale del Manolo Santana Stadium, con... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev in finale al Madrid Open 2026: quando è la partita, orario e dove vedere in diretta · Tennis ATP; Madrid LIVE, Sinner-Zverev: la cronaca in diretta della finale dalle 17; Sinner-Zverev, quando si gioca e a che ora la finale di Madrid; Sinner-Zverev, oggi finale a Madrid: orario, precedenti e dove vederla. Sinner-Zverev, diretta finale Madrid Masters 1000: Jannik vince 6-1 6-2 in 57'! LIVEJannik sfida ancora Sascha, dopo averlo battuto tre volte su tre, sempre in semifinale in questa stagione: cronaca e risultato in tempo reale ... corrieredellosport.it Sinner da record: a Madrid batte Zverev 6-1, 6-2 e vince il quinto Masters 1000 di filaUn'impresa mai riuscita a nessuno, lui è il primo della storia. L'azzurro: 'Dietro al record molta dedizione, ora Roma e Parigi'. Sui social le lodi di Meloni: 'Sinner scrive di nuovo la storia, altra ... ansa.it Le facce di Jannik #Sinner #Zverev x.com Le dichiarazioni di Jannik Sinner dopo aver battuto Zverev nella finale del Masters 1000 Madrid: "L'anno prossimo parlerò in spagnolo!" #SportMediaset facebook