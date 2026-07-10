Nella semifinale di Wimbledon, Jannik Sinner ha vinto contro Novak Djokovic in tre set, con i punteggi di 6-4, 6-4, 6-4. Il giocatore italiano ha dominato l’incontro senza perdere un set. La finale del torneo sarà contro il tedesco Zverev, prevista per domenica.

Jannik Sinner supera la semifinale di Wimbledon 2026 battendo nettamente Novak Djokovic per 3 set a 0. L’azzurro domina il match e si prepara alla sfida decisiva di domenica. Jannik Sinner conquista la finale del torneo londinese di Wimbledon piegando Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Il numero 1 al mondo impone fin dall’inizio il proprio ritmo e lascia poche speranze all’avversario serbo. Le statistiche confermano la netta superiorità dell’italiano, che chiude l’incontro con 40 colpi vincenti a fronte di soli 15 errori gratuiti. Il servizio si rivela un’arma decisiva per Sinner: mette a segno 16 ace, serve il 65% di prime palle e ottiene l’88% dei punti con questo fondamentale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Wimbledon, Sinner spazza via Djokovic 6-4, 6-4, 6-4: finale contro Zverev

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Sinner spazza via Shelton: 3-0 e semifinale con Djokovic!

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