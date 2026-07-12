Montepremi Wimbledon 2026 | quanto guadagna Sinner se batte Zverev premi record

Il montepremi Wimbledon 2026 stabilisce un nuovo primato storico. L’All England Club ha infatti aumentato il prize money complessivo a 64,2 milioni di sterline (circa 75,8 milioni di euro ), con un incremento del 20% rispetto all’edizione precedente, il più alto mai registrato nella storia del torneo. La finale maschile vedrà opposti Jannik Sinner e Alexander Zverev, con in palio non solo il titolo più prestigioso del tennis sull’erba, ma anche un assegno multimilionario. Montepremi Wimbledon 2026: quanto vale la vittoria. Il vincitore del singolare maschile e femminile di Wimbledon 2026 incasserà: Per Jannik Sinner, già qualificato alla finale dopo il successo in semifinale contro Novak Djokovic, è già garantito un premio superiore ai 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Montepremi record a Wimbledon 2026

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Il montepremi è da capogiro: il vincitore di Wimbledon incasserà la cifra strabiliante di 4.171.800 euro #Wimbledon2026 #Sinner x.com

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