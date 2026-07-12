Montepremi Wimbledon 2026 | quanto guadagna Sinner se batte Zverev premi record
Il montepremi di Wimbledon 2026 è stato annunciato con un totale di 64,2 milioni di sterline, circa 75,8 milioni di euro. Si tratta di un aumento del 20% rispetto all’edizione precedente, rappresentando il record storico del torneo. Per la vittoria, il vincitore singolare maschile riceverà una quota significativa del premio totale, mentre se un giocatore come Sinner sconfigge Zverev, potrebbe portarsi a casa una parte consistente di questa cifra.
Il montepremi Wimbledon 2026 stabilisce un nuovo primato storico. L’All England Club ha infatti aumentato il prize money complessivo a 64,2 milioni di sterline (circa 75,8 milioni di euro ), con un incremento del 20% rispetto all’edizione precedente, il più alto mai registrato nella storia del torneo. La finale maschile vedrà opposti Jannik Sinner e Alexander Zverev, con in palio non solo il titolo più prestigioso del tennis sull’erba, ma anche un assegno multimilionario. Montepremi Wimbledon 2026: quanto vale la vittoria. Il vincitore del singolare maschile e femminile di Wimbledon 2026 incasserà: Per Jannik Sinner, già qualificato alla finale dopo il successo in semifinale contro Novak Djokovic, è già garantito un premio superiore ai 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Funweek.it
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Montepremi record a Wimbledon 2026
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Wimbledon 2026, montepremi: ecco quanto guadagna chi arriva in finale e chi vince ?? facebook
Il montepremi è da capogiro: il vincitore di Wimbledon incasserà la cifra strabiliante di 4.171.800 euro #Wimbledon2026 #Sinner x.com
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