Jannik sei tu il vero Re | trionfa a Wimbledon battuto Zverev in quattro set

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev in quattro set con i punteggi di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. La partita è durata circa tre ore e mezza. Sinner ha conquistato il titolo dopo aver perso il primo set al tie-break, poi ha vinto i successivi due e ha chiuso al quarto. È il secondo titolo consecutivo per il tennista italiano a Wimbledon.

Jannik Sinner si conferma Re di Wimbledon: il numero uno al mondo trionfa anche nel 2026 e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Oltre tre ore e mezza di battaglia, con il tedesco che inizialmente è micidiale a servizio. Con il passare dei game l’altoatesino trova la quadra in risposta e riesce a rimontare. Quinto titolo Slam per Sinner, il secondo (consecutivo) a Wimbledon., Il “Back to Back” è realtà! Jannik Sinner si conferma Campione a Wimbledon e batte in rimonta 3-1 Alexander Zverev. Pronti via e i due atleti sono subito molto efficaci a servizio: pochi scambi, percentuali di prime palle altissime e quasi nessun game che arriva ai vantaggi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria a Wimbledon contro Brooksby

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