Alexander Zverev ha raggiunto per la prima volta la finale di Wimbledon, terza prova del Grande Slam. In semifinale ha sconfitto il britannico Arthur Fery in tre set: 7-6 (0), 6-2, 6-3, in poco più di due ore e mezza. Zverev, numero 3 del mondo e recente vincitore del Roland Garros, si è imposto senza perdere il primo set.

E’ Alexander Zverev il primo finalista del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Il tennista tedesco, numero 3 del mondo e 2 del seeding, recente vincitore del Roland Garros, ha battuto nettamente in semifinale il britannico Arthur Fery, con il punteggio di 7-6 (0), 6-2, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per Zverev è la prima finale in carriera a Wimbledon, la quinta a livello Slam. Il tedesco diventa il terzo uomo nell’Era Open a raggiungere la finale del Grande Slam successivo dopo aver vinto il primo Major, dopo Andy Murray e Daniil Medvedev. Zverev non era mai andato oltre gli ottavi di finale nelle sue precedenti nove partecipazioni a Wimbledon, diventa il primo tedesco a raggiungere la finale in singolare maschile dopo le sette giocate da Boris Becker. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Wimbledon 2026, Zverev in finale per la prima volta: Fery battuto in tre set

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