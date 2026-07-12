Sinner si conferma re di Wimbledon | Zverev battuto in quattro set È una sensazione speciale

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Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon, sconfiggendo il tedesco in quattro set. La partita è iniziata con il tedesco che ha preso il comando, ma il numero uno del mondo ha recuperato e si è imposto nei successivi tre set, con i punteggi di 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4. Sinner si è confermato campione in carica, conquistando il titolo per il secondo anno consecutivo.