sinner resta il re di wimbledon battuto zverev in 4 set

Jannik Sinner ha vinto il suo quinto Slam in carriera, confermandosi campione a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. In finale, ha battuto in quattro set Alexander Zverev. La vittoria rappresenta il secondo titolo consecutivo nello stesso torneo per l’atleta italiano. La finale si è conclusa con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. Sinner ha ottenuto così il suo secondo successo a Wimbledon, dopo quello dell’anno precedente.

Quinto Slam in carriera per l'azzurro che bissa il successo di un anno fa LONDRA (INGHILTERRA) - Jannik Sinner vince a Wimbledon per il secondo anno di fila. Nella finale disputata sull'erba dell'All England Club, il 24enne altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, piega Alexander Zverev in quattro set: 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4 il finale dopo tre ore e 46 minuti di gioco. Per Sinner è il quinto Slam della carriera: nel suo palmares, oltre al trionfo dello scorso anno nel Major londinese, due Australian Open (2024 e 2025) e uno Us Open (2024). Sotto gli occhi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, e Andrea Abodi,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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JANNIK SINNER È INARRESTABILE: L'AZZURRO UMILIA ZVEREV IN 57 MINUTI E TRIONFA A MADRID

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