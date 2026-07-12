Sinner si conferma il più forte di tutti a Wimbledon

Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo a Wimbledon, battendo il tedesco Zverev. La vittoria arriva un anno dopo il primo successo sul campo inglese. Durante la finale, il tennista ha mostrato il solito stile brillante, ricordando le prestazioni di prima del problema fisico avuto a Roland Garros. La vittoria di questa settimana conferma la sua abilità sul prato e il suo stato di forma attuale.

Batte Zverev e concede il bis un anno dopo. “Champagne” volendo ricordare il grande maestro Peppino Di Capri che proprio ieri ci ha lasciato. In effetti, il Sinner ammirato in queste due settimane a Wimblendon è stato quel giocatore frizzantino che eravamo abituati a vedere prima del problema fisico avuto nel Roland Garros. Oggi, Zverev, ha provato in tutti i modi a rendere difficile la vita al numero uno al mondo. Il primo set, vinto dal tedesco dopo quasi un’ora di gioco, lasciava presagire un esito diverso, una finale più lottata. Il punto di svolta, però, è stato il secondo set. Sinner se lo aggiudica con un tie break praticamente perfetto contro un Zverev mai visto così a suo agio contro il fenomeno italiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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SINNER SI FERMA IN PIENA PARTITA PER SALUTARE UNA BAMBINA: IL GESTO CHE HA COMMOSSO WIMBLEDON

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