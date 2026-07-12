Sinner ha battuto Zverev in cinque set, con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4, vincendo la partita di Wimbledon 2026. La sfida è stata caratterizzata da scambi lunghi e punti spettacolari, tra cui un passante stretto di Sinner su una palla corta di Zverev. La vittoria ha confermato Sinner come uno dei protagonisti del torneo. La partita si è conclusa con un punto lungo e una volée vincente sulla linea di fondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 BACK TO BAAAAAACK!!! DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! SINNER HA VINTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 40-30 PAZZESCOOOOOOOOOOOOO!!!! Punto interminabile, palla corta di Zverev e surreale passante stretto vincente di Sinner. Pazzesco, irreale, iperuranico! Ma bisogna pensare al prossimo punto. Il pubblico disturba Sinner. 30-30 Servizio al centro e diritto lungolinea vincente dell’italiano. Un punto per volta. Conta solo il prossimo punto. 15-30 Altra palla corta di Sinner. Passante di rovescio lungolinea di Zverev, Sinner si tuffa, ma la volée di rovescio esce. 15-15 Palla corta telefonata di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: IL NUMERO 1 SI CONFERMA RE!

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SINNER VS ZVEREV LIVE | Wimbledon 2026 Final | Live Commentary & Score Updates

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