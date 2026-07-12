Sinner sempre più nella storia Solo in dieci sono riusciti a vincere almeno due Wimbledon di fila

Jannik Sinner si è qualificato come uno dei dieci tennisti a vincere almeno due edizioni consecutive di Wimbledon. A 24 anni, ha conquistato il suo secondo titolo nel torneo, rafforzando il suo record personale. La vittoria si è concretizzata con una finale giocata contro un avversario di alto livello, portando il suo bottino di successi sui campi londinesi. La sua carriera, ancora in fase ascendente, si arricchisce di questo risultato.

Record su record. A soli 24 anni e con una carriera davanti, Jannik Sinner continua a scrivere il suo nome sui libri di storia del tennis. La vittoria ottenuta a Wimbledon contro Alexander Zverev in una finale tiratissima è la seconda consecutiva sulla sacra erba dello Slam londinese come è già riuscito soltanto ad alcuni grandissimi di questo sport. Chi eguaglia Sinner. *CTRL+C* *CTRL+V* https:t.coornE72wbrb pic.twitter.commebUwJ1ajQ — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026 L’ultimo a riuscire nell’impresa di vincere per due anni consecutivi Wimbledon è, forse, il primo e unico vero rivale sul campo da gioco in questo periodo storico, ovvero Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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