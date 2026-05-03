Sinner nella storia | Zverev annichilito in due set Jannik è il primo a vincere 5 Masters 1000 di fila

Jannik Sinner ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva ai Masters 1000, un record storico nel torneo. In finale ha affrontato e battuto il numero tre del mondo, Alexander Zverev, in meno di un'ora di gioco, con un punteggio di 6-1, 6-2. La partita si è conclusa con una prestazione molto convincente del tennista italiano, che ha dimostrato un livello elevato di gioco.

Una gara straordinaria, da 10 e lode in pagella. Jannik Sinner gioca una gara perfetta annichilendo, è proprio il modo di dirlo, il numero tre del mondo, Alexander Zverev, con il punteggio di 6-1, 6-2 in 57 minuti di gioco. Per la prima volta vince il Masters 1000 di Madrid diventando il primo giocatore a vincere cinque volte consecutive questi tornei. Le parole di Sinner. “Ho cominciato molto bene, subito con il break ma non credo lui oggi abbia giocato il suo miglior tennis. Bellissima vittoria, un altro titolo come questo vuol dire tanto per me. È stato un torneo incredibile”, dichiara Jannik a caldo al termine della gara. Alla domanda sul record dei 5 Masters 1000 di seguito, risponde: “C’è dietro molto lavoro, molta dedizione, molto impegno ogni giorno, questi risultati significano tanto per me.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner nella storia: Zverev annichilito in due set, Jannik è il primo a vincere 5 Masters 1000 di fila Notizie correlate Sinner annichilisce Zverev pure a Madrid: è il primo nella storia a vincere cinque 1000 di filaJannik Sinner vince anche il torneo di Madrid, quarto successo consecutivo in questo già magico 20206 e quinto torneo 1000 in fila. Leggi anche: Sinner-Lehecka, la finale del Miami Masters 1000: a Jannik il primo set, 6-4. Secondo set combattuto, 4-4 – LIVE Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sinner a Madrid per la Storia: oggi contro Zverev caccia al record dei 5 Masters 1000 consecutivi. Dove vederla in diretta; Madrid LIVE, Sinner-Zverev: la cronaca in diretta della finale dalle 17; Sinner-Zverev, a Madrid finale per la storia: quando e dove vederla; Sinner a Madrid per scrivere un altro pezzo di storia: se batterà Zverev conquisterà il quinto Masters 1.000 di fila. Mai nessuno ci è riuscito. Sinner annichilisce Zverev pure a Madrid: è il primo nella storia a vincere cinque 1000 di filaJannik Sinner vince anche il torneo di Madrid, quarto successo consecutivo in questo già magico 20206 e quinto torneo 1000 in fila ... fanpage.it Sinner-Zverev 6-1, 6-2: Jannik vince il suo quinto Masters 1000 di fila, successo in 57 minutiJannik Sinner ha la concreta possibilità di vincere il suo quinto Masters 1000 di fila, risultato che rappresenterebbe un record. Per riuscirci deve affrontare Alexander Zverev nella ... ilmattino.it : () ! Sinner di nuovo nella storia del tennis. Batte Zverev in finale a Madrid e vince il suo quinto Masters 1000 di fila dopo Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo #Corrieredellosport x.com Sinner vince in scioltezza il primo set 6-1 nella finale contro Zverev in solamente 25 MINUTI facebook