Sinner annichilisce Zverev pure a Madrid | è il primo nella storia a vincere cinque 1000 di fila
Jannik Sinner ha conquistato anche il torneo di Madrid, aggiungendo un altro titolo alla sua serie. Con questa vittoria, diventa il primo nella storia a vincere cinque tornei Masters 1000 di fila. Questo risultato si inserisce in un 2023 ricco di successi, con il tennista italiano che ha ottenuto il suo quarto successo consecutivo in questo tipo di competizioni. La finale di Madrid si è conclusa con il suo netto risultato a favore.
Jannik Sinner vince anche il torneo di Madrid, quarto successo consecutivo in questo già magico 20206 e quinto torneo 1000 in fila. Mai nessuno era riuscito in un'impresa del genere nella storia del tennis.🔗 Leggi su Fanpage.it
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