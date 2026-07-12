Sinner scherza dopo la vittoria | Mamma è uscita un paio di volte…Zverev vuole diventare n1 | devo stare attento

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo aver vinto Wimbledon, Jannik Sinner ha scherzato sulla sua mamma, dicendo che è uscita un paio di volte durante la partita. Ha anche commentato che Zverev cerca di diventare numero uno e che deve mantenere attenzione. La vittoria rappresenta la seconda volta consecutiva in cui l’atleta conquista il torneo, una rarità nella storia di questo sport.

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Jannik Sinner si è confermato Campione di Wimbledon, impresa riuscita soltanto a nove uomini nella storia prima del formidabile back-to-back firmato dal fuoriclasse altoatesino. Dopo cinque partite in cui non ha espresso il suo miglior gioco, a cominciare dalla rimonta in cui è stato costretto al primo turno contro Miomir Kecmanovic, il 24enne si è scatenato impartendo un sonoro 3-0 a Novak Djokovic in semifinale e oggi ha recuperato da 0-1 contro Alexander Zverev nell’atto conclusivo. Il nostro portacolori ha giganteggiato sui sacri prati londinesi e ha ricevuto nuovamente il trofeo da Sua Altezza Reale Principessa Kate Middleton, proprio come era accaduto dodici mesi fa, quando fu il primo italiano della storia ad alzare l’iconica coppa dorata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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