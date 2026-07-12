Sinner scherza dopo la vittoria | Mamma è uscita un paio di volte…Zverev vuole diventare n1 | devo stare attento

Dopo aver vinto Wimbledon, Jannik Sinner ha scherzato sulla sua mamma, dicendo che è uscita un paio di volte durante la partita. Ha anche commentato che Zverev cerca di diventare numero uno e che deve mantenere attenzione. La vittoria rappresenta la seconda volta consecutiva in cui l’atleta conquista il torneo, una rarità nella storia di questo sport.

Jannik Sinner si è confermato Campione di Wimbledon, impresa riuscita soltanto a nove uomini nella storia prima del formidabile back-to-back firmato dal fuoriclasse altoatesino. Dopo cinque partite in cui non ha espresso il suo miglior gioco, a cominciare dalla rimonta in cui è stato costretto al primo turno contro Miomir Kecmanovic, il 24enne si è scatenato impartendo un sonoro 3-0 a Novak Djokovic in semifinale e oggi ha recuperato da 0-1 contro Alexander Zverev nell’atto conclusivo. Il nostro portacolori ha giganteggiato sui sacri prati londinesi e ha ricevuto nuovamente il trofeo da Sua Altezza Reale Principessa Kate Middleton, proprio come era accaduto dodici mesi fa, quando fu il primo italiano della storia ad alzare l’iconica coppa dorata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Sinner scherza dopo la vittoria: “Mamma è uscita un paio di volte…Zverev vuole diventare n.1: devo stare attento”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner tuffo in piscina dopo la vittoria di Montecarlo contro Alcaraz

Notizie e thread social correlati

Paolo Bertolucci ci scherza su dopo la vittoria di Sinner a Madrid: ironia tagliente su Alexander ZverevDopo la vittoria di Sinner a Madrid, Bertolucci ha commentato con un tono ironico riguardo alla finale, evidenziando come la partita sia stata molto...

Jannik Sinner scherza sulla confusione delle app di dating dopo la vittoria a Madrid.Domenica, nel corso del Madrid Open, Jannik Sinner ha conquistato una vittoria in due set contro Elmer Moller, consolidando la sua presenza nel...

Temi più discussi: Sinner: Nole ha la miglior risposta al mondo, ho dovuto cambiare qualcosa per alzare il livello; Djokovic o Sinner? Zverev scherza sul suo possibile avversario in finale a Wimbledon: Spero sia un Junior; Wimbledon, Cobolli e Paolini ai quarti. Flavio esulta come Ronaldo e scherza: Prestatemi una casa; Djokovic scherza: Paragone con Messi? Sarebbe bello giocare 90 minuti come lui.

Sinner scherza dopo la vittoria: Mamma è uscita un paio di volte…Zverev vuole diventare n.1: devo stare attentoJannik Sinner si è confermato Campione di Wimbledon, impresa riuscita soltanto a nove uomini nella storia prima del formidabile back-to-back firmato dal ... oasport.it

Jannik Sinner batte Novak #Djokovic 6-4, 6-4, 6-4 nella semifinale di Wimbledon 2026 e vola in finale. Nel terzo set il serbo scherza con un tifoso che lo incita dalle tribune, rispondendo con un sorriso: Magari dieci anni fa. x.com

Sinner dopo la vittoria a Wimbledon: Ho visto mamma uscire due volte.... Zverev lo omaggia: Hai dimostrato perché sei il miglioreJannik scherza al momento della premiazione: Finale bellissima, entrambi abbiamo dato tutto. Il tedesco lo celebra: Mi hai battuto ancora... ... corriere.it