Domenica, nel corso del Madrid Open, Jannik Sinner ha conquistato una vittoria in due set contro Elmer Moller, consolidando la sua presenza nel torneo. Dopo il successo, il tennista ha commentato con humor alcune confusioni riscontrate sulle app di incontri, scherzando sulla situazione. La partita si è svolta senza intoppi, contribuendo a rafforzare la sua posizione nel circuito professionistico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner ha proseguito il suo brillante percorso al Madrid Open con una vittoria sicura in due set contro Elmer Moller nella giornata di domenica. L’italiano ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, chiudendo con un punteggio di 6-2, 6-3 che gli consente di accedere senza difficoltà al turno successivo del torneo. Durante la partita, Sinner ha mostrato una grande padronanza del gioco, mettendo in mostra il suo servizio potente e i colpi precisi. Con questa prestazione, il tennista entra di diritto tra i favorisiti per la vittoria finale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner scherza sulla confusione delle app di dating dopo la vittoria a Madrid.

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