Dopo la vittoria di Sinner a Madrid, Bertolucci ha commentato con un tono ironico riguardo alla finale, evidenziando come la partita sia stata molto breve. La sfida tra il tennista italiano e Zverev si è conclusa in tempi rapidi, lasciando poco spazio a momenti di suspense. La finale del torneo, che si è svolta recentemente, ha avuto un esito prevedibile, ma la sua durata ha attirato l’attenzione di chi ha assistito all’evento.

Viene quasi da sorriderci su. La finale del Masters 1000 di Madrid ha avuto un esito tutt’altro che inatteso, ma a sorprendere è stata soprattutto la sua durata, decisamente esigua. Se è vero che i favori del pronostico pendevano dalla parte di Jannik Sinner nel confronto con il tedesco Alexander Zverev, in pochi avrebbero immaginato che il match si sarebbe chiuso in appena 57 minuti di gioco. “ Aveva fretta ”, verrebbe da dire. Il tennis di Sinner ha sfiorato la perfezione, al cospetto di un avversario apparso invece fragile, sia sul piano tecnico sia su quello mentale. Zverev è sceso in campo, forse, già rassegnato all’idea della sconfitta, e l’andamento dell’incontro si è tradotto in un dominio netto dell’azzurro, certificato dal punteggio di 6-1 6-2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Bertolucci ci scherza su dopo la vittoria di Sinner a Madrid: ironia tagliente su Alexander Zverev

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