Jannik Sinner riscrive ancora la storia del tennis | batte Ruud e vince per la prima volta a Roma
Jannik Sinner ha vinto il suo primo titolo agli Internazionali d’Italia, battendo Casper Ruud in due set. La vittoria segna un traguardo storico per il tennis italiano, poiché l’ultimo giocatore del paese a conquistare il torneo a Roma risaliva a 50 anni fa. La finale si è conclusa con il risultato netto in favore del 22enne, che ha così aggiunto un nuovo capitolo alla propria carriera. La competizione si è svolta sui campi della capitale, attirando un grande pubblico e attenzione mediatica.
Jannik Sinner batte Casper Ruud in due set e vince per la prima volta gli Internazionali d'Italia. Sinner è il primo italiano a vincere a Roma dopo esatti 50 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Jannik Sinner riscrive la storia: 32 vittorie consecutive nei Masters 1000, record assoluto.
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