Jannik Sinner ha vinto ancora a Wimbledon, battendo in quattro set Alexander Zverev. La partita è durata 3 ore e 48 minuti con i parziali di 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 e 6-4. Con questa vittoria, il giocatore si conferma campione del torneo e diventa il decimo dell'era Open a riuscirci.

WIMBLEDON – Evvai! Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon e bissa il successo del 2025: diventando il decimo giocatore dell’era Open a riuscirci. Il numero uno al mondo ha superato in quattro set il tedesco Alexander Zverev con il punteggio dopo 6-7 (7) 7-6 (2) 6-3 6-4 dopo 3 ore e 48'. Una vittoria che oltre al prestigio vale 4,25 milioni di euro. Match in perfetto equilibrio per i primi due set decisi al tie break, poi nel terzo Sinner firma il primo break dell’incontro dopo quasi tre ore di gioco imponendosi 6-3. Nel quarto set Zverev cala l’intensità e la precisione dei suoi colpi, subisce un secondo break al settimo gioco e cede 6-4 dopo un ultimo game giocato magistralmente da Sinner. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Sinner re di Wimbledon: battuto di nuovo un coriaceo Zverev in 4 set

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4 - Jannik #Sinner è il quarto giocatore da quando le classifiche ATP sono state pubblicate nel 1973 a vincere il titolo di Singolare Maschile a #Wimbledon come numero 1 al mondo per 2 edizioni consecutive dopo Sampras, Federer e Djokovic. Re. #Wimbled x.com

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