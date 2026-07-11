Sinner implacabile Djokovic s' inchina | domenica contro Zverev la sua seconda finale consecutiva a Wimbledon

Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic e si è qualificato per la finale di Wimbledon. Domani affronterà Sascha Zverev, con cui si contenderà il titolo. Sinner ha vinto in due set, interrompendo la serie di Djokovic nel torneo. La finale sarà la seconda consecutiva per il tennista italiano a Wimbledon. Djokovic ha perso in semifinale, mentre Zverev ha superato l’avversario in tre set.

È tornato lui. Straordinario, impressionante e implacabile. Jannik Sinner sbatte la porta in faccia all'intramontabile Novak Djokovic: domani sarà favorito contro Zverev nella finale di Wimbledon per un pazzesco bis italiano nel torneo più famoso del mondo. L'allievo supera per 6-4 6-4 6-4 forse più chiaramente che mai il maestro Nole I di Serbia, stroncando ogni suo tentativo esattamente come ha fatto per anni Djoker contro tutti, inclusi gli altri Fab 3, Roger Federer e Rafa Nadal. Così, il primo italiano numero 1 del mondo del tennis alza, finalmente e perentoriamente, il livello da convalescentepreoccupato ai Championships 2026... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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Sinner batte Djokovic in 3 set e torna in finale a Wimbledon. Domenica la sfida a ZverevSinner ha vinto contro Djokovic in tre set, qualificandosi per la finale di Wimbledon.

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