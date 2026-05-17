Sinner quanto ha guadagnato con la vittoria degli Internazionali? Il montepremi da record di Jannik a Roma
Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali di Roma, aggiungendo un titolo importante alla sua collezione. Con questa vittoria, l’atleta ha incamerato il montepremi più alto mai assegnato in questa competizione, che supera i record precedenti. Prima di questo successo, aveva già ottenuto vittorie a Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid. La vittoria a Roma rappresenta il primo titolo Masters 1000 di Sinner, che completa così il suo percorso in questa categoria di tornei.
Jannik Sinner, dopo aver conquistato Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid ha conquistato anche l'unico Masters 1000 che mancava alla sua collezione: gli Internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo ha vinto la finale contro Casper Ruud conquistando così il Career Golden Masters. Un successo storico per un tennista azzurro che arriva a cinquant'anni precisi dall'ultimo (quello di Adriano Panatta nel 1976) e che vale a Jannik anche un montepremi da record. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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