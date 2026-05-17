Sinner quanto ha guadagnato con la vittoria degli Internazionali? Il montepremi da record di Jannik a Roma

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali di Roma, aggiungendo un titolo importante alla sua collezione. Con questa vittoria, l’atleta ha incamerato il montepremi più alto mai assegnato in questa competizione, che supera i record precedenti. Prima di questo successo, aveva già ottenuto vittorie a Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid. La vittoria a Roma rappresenta il primo titolo Masters 1000 di Sinner, che completa così il suo percorso in questa categoria di tornei.

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