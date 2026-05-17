Quanto ha guadagnato Jannik Sinner vincendo gli Internazionali d’Italia 2026 a Roma il montepremi è da record

Da virgilio.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, aggiudicandosi il titolo nel torneo di tennis. Il montepremi complessivo dell’evento ha raggiunto un massimo storico, superando le cifre degli anni precedenti. La vittoria di Sinner ha comportato un premio in denaro di circa 1,2 milioni di euro, una delle somme più alte mai assegnate in questa competizione. La finale si è svolta su terra battuta, davanti a un pubblico numeroso che ha seguito con attenzione ogni scambio.

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