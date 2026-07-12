Sinner quanto guadagna a Wimbledon? Il montepremi da record con possibile aumento e come cambia il ranking

Sinner ha raggiunto la finale di Wimbledon 2026, che si terrà domenica 12 luglio contro Zverev. Il torneo ha un montepremi record, con possibilità di aumento, e il giocatore potrebbe ricevere una cifra significativa in premio. La partecipazione alla finale influisce anche sul ranking mondiale, con possibili variazioni in base ai risultati della partita. Nessuna informazione è stata comunicata sui dettagli precisi del premio o sui punti assegnati.

Sinner ha conquistato l'accesso alla finale dell'edizione 2026 di Wimbledon e domenica 12 luglio contenderà il titolo al tedesco Alexander Zverev. Al di là dell'esito dell'ultimo atto dello Slam britannico, l'altoatesino ha già una certezza: resterà al comando della classifica ATP anche in caso di sconfitta. Come cambia il ranking Il successo ottenuto da Zverev in semifinale gli ha permesso di scavalcare Carlos Alcaraz e conquistare la seconda posizione del ranking mondiale, diventando così il primo inseguitore di Sinner. L'azzurro guida attualmente la graduatoria con 12.750 punti e, in caso di vittoria nella finale di Wimbledon, salirebbe a quota 13. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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