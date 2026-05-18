Dopo aver vinto il torneo di Roma, il tennista italiano ha condiviso un momento di leggerezza nel corso di un'intervista al Centrale, coinvolgendo anche un ex campione del passato. Durante l'incontro, si sono scambiate battute che hanno suscitato il sorriso tra il pubblico presente, creando un’atmosfera più rilassata nel contesto di una vittoria importante. La scena ha mostrato un gioco tra l’emozione della vittoria e la naturalezza di un commento che ha alleggerito l’atmosfera.

Ci sono vittorie che restano negli almanacchi e altre che, oltre ai numeri, sanno raccontare un clima: l’attesa di un Paese, la pressione di un palcoscenico, la leggerezza improvvisa che rompe la solennità. La notte del Foro Italico, per Jannik Sinner, è stata tutto questo insieme: un trionfo storico e, subito dopo, una premiazione diventata spettacolo. Pochi minuti dopo il match point, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con Adriano Panatta sul palco, il numero uno del mondo ha trasformato la cerimonia in uno show spontaneo. Un momento genuino che ha acceso il Centrale del Foro Italico e, a catena, i social. Il trionfo di Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner, show con Panatta dopo il trionfo a Roma: la battuta che fa ridere il Centrale

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