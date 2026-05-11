Coco Gauff fa ridere il pubblico con una battuta su Jannik Sinner dopo la vittoria su Iva Jovic
Dopo aver battuto Iva Jovic agli Open d’Italia, Coco Gauff ha scherzato sul fatto che, per una volta, non ha dovuto affrontare Jannik Sinner in campo. La tennista americana ha attirato l’attenzione del pubblico con una battuta che ha suscitato sorrisi tra gli spettatori presenti. L’incontro si è concluso con la vittoria di Gauff, che ora si prepara alla prossima fase del torneo.
"> Il trionfo di Coco Gauff agli Open d’Italia. Coco Gauff ha affrontato un’altra sfida difficile nel torneo di Roma, riuscendo a superare Iva Jovic con un punteggio finale di 5-7, 7-5, 6-2 nel quarto turno degli Open d’Italia. La giovane tennista americana, attualmente al quarto posto nel ranking WTA, ha dimostrato grande resilienza, salvando persino un match point prima di ribaltare il secondo set. Alla fine del secondo set, Gauff ha trovato il ritmo giusto, mentre il livello di gioco di Jovic ha iniziato a calare. Questa vittoria rappresenta un ulteriore passo verso il suo obiettivo di ottenere un grande risultato in uno dei tornei più prestigiosi del circuito.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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