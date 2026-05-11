Coco Gauff fa ridere il pubblico con una battuta su Jannik Sinner dopo la vittoria su Iva Jovic

Dopo aver battuto Iva Jovic agli Open d’Italia, Coco Gauff ha scherzato sul fatto che, per una volta, non ha dovuto affrontare Jannik Sinner in campo. La tennista americana ha attirato l’attenzione del pubblico con una battuta che ha suscitato sorrisi tra gli spettatori presenti. L’incontro si è concluso con la vittoria di Gauff, che ora si prepara alla prossima fase del torneo.

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