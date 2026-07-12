Sinner la notizia sul match di oggi è appena arrivata

Sinner affronta Zverev in finale a Wimbledon. La partita si gioca sul prato di Londra. È la prima finale dello tedesco ai Championships. Sinner cerca il secondo titolo dello Slam. La sfida è in programma oggi.

Wimbledon si prepara al suo momento più atteso: sul prato di Londra Jannik Sinner torna a giocarsi il titolo contro Alexander Zverev. Una finale che mette di fronte il numero uno del mondo e il tedesco, arrivato per la prima volta all’ultimo atto dei Championships. In palio non c’è soltanto il trofeo più prestigioso del tennis. La sfida è in programma oggi, domenica 12 luglio, con inizio previsto alle ore 17. Sinner arriva da campione in carica e prova a confermarsi dopo il trionfo ottenuto dodici mesi fa, quando aveva superato Carlos Alcaraz in una finale di altissimo livello. Sinner-Zverev a Wimbledon: orario e diretta tv. La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sarà visibile in diretta su Sky e sulla piattaforma Now. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Sinner si impone in poco più di due ore e mezza (2:34), superando Struff in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3, al termine di un match molto più combattuto di quanto racconti il risultato, e conquista la terza semifinale di Wimbledon della sua carriera. Decisi x.com

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