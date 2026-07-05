Sinner tutto rinviato! La notizia è appena arrivata

A Wimbledon, l'incontro di un tennista è stato rinviato. La partita prevista si è interrotta, lasciando il pubblico sul campo e davanti alla televisione in attesa di una ripresa. Le tribune sono rimaste vuote, mentre gli spettatori e gli spettatori hanno atteso per ore senza sapere quando si sarebbe giocato di nuovo. Nessun dettaglio su quando si riprenderà l'incontro.

A Wimbledon ci sono giornate che sembrano non finire mai. Il pubblico resta incollato al Centre Court, le tribune trattengono il fiato e davanti alla TV si aspetta quel momento come fosse un appuntamento importante. Solo che, stavolta, l’orologio non aiuta: i minuti scorrono e l’ingresso in campo si fa sempre più lontano. Il protagonista, naturalmente, è Jannik Sinner. Doveva essere un tardo pomeriggio “normale” per gli ottavi, e invece il programma si è trasformato in una piccola prova di pazienza collettiva. Colpa di un effetto domino che a Londra conoscono bene: quando i match davanti si allungano, tutto il resto slitta. E a pagare il prezzo è chi viene dopo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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