Sinner emoziona Wimbledon | le parole per Zverev e la battuta sulla mamma conquistano tutti

Al termine della finale di Wimbledon, vinta in quattro set contro Alexander Zverev, il tennista italiano ha pronunciato alcune parole rivolte all’avversario e ha fatto una battuta sulla madre, attirando l’attenzione del pubblico. Durante la cerimonia di premiazione sul Centrale dell’All England Club, il giocatore ha mostrato sportività e umanità, regalando un momento che ha coinvolto gli spettatori presenti.

Screenshot Jannik Sinner non ha conquistato soltanto il suo secondo Wimbledon consecutivo. Al termine della finale vinta contro Alexander Zverev con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, il numero uno del mondo ha regalato anche un momento di grande sportività durante la cerimonia di premiazione sul Centrale dell’All England Club. Taking it all in #Wimbledon pic.twitter.come1h89QVJhw — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026 L’omaggio a Zverev. Il primo pensiero del campione azzurro è stato per il suo avversario, protagonista di una finale combattuta e di alto livello. “ Voglio cominciare con Sascha. Hai già raggiunto uno dei tuoi obiettivi vincendo uno Slam. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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SINNER trionfa a Roma e viene premiato dal Presidente Mattarella

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