LIVE Sinner-Zverev 4-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | non si gioca nei game di battuta del tedesco

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al momento, Sinner conduce 4-3 nel primo set contro Zverev a Wimbledon 2026. Il tedesco non sta giocando nei game di battuta. Zverev ha realizzato una seconda vincente a 198 kmh e ha servito il 79% di prime, vincendo l’82% dei punti con quel servizio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Zverev gioca una seconda vincente al centro a 198 kmh. 17.39 Zverev sin qui serve il 79% di prime, ottenendo l’82% dei punti. Con la seconda la percentuale di resa è invece del 100%: 3 su 3. 4-3 In rete il rovescio lungolinea di Zverev. Seconda pericolosa. 40-30 Attenzione. Largo il rovescio inside-out di Sinner, sicuramente il più teso tra i due giocatori in campo. 40-15 Largo il diritto inside-in di Sinner in uscita dal servizio. 40-0 Ace esterno del n.1. 30-0 Sinner forza la seconda e colpisce la riga, poi chiude con il diritto lungolinea. Seconda. Let sulla prima. 15-0 Attacco corto di Sinner, esce di un soffio il passante di diritto incrociato di Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

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