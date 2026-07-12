LIVE Sinner-Zverev 6-7 2-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | i turni di battuta del tedesco sono un Everest

Al momento, Zverev conduce con il punteggio di 3-2 nel secondo set contro Sinner a Wimbledon 2026. Il tedesco ha appena messo a segno un ace e un rovescio inside-out vincente. Sinner ha risposto con un servizio e diritto di risposta, portando il punteggio a 40-30. La partita è ancora in corso, con Zverev che mantiene il servizio nel match in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Servizio e diritto di Zverev. 40-30 Largo il rovescio inside-out di Zverev in uscita dal servizio. Let sulla seconda. 40-15 Largo il diritto incrociato di Zverev. 40-0 Battuta vincente al centro del n.3. 30-0 Diritto in contropiede vincente del tedesco. Sta giocando meglio, dobbiamo essere onesti. Il vantaggio è meritato. 15-0 Micidiale Zverev. Servizio esterno vincente. 2-2 Sul nastro il diritto incrociato di Zverev. Seconda. 40-0 Ace al centro dell’italiano. 30-0 Servizio in kick e diritto lungolinea vincente del n.1. Altra seconda. 15-0 Sontuosa difesa di Sinner con un back di diritto, poi l’azzurro va a segno con il passante di diritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vs Zverev | Wimbledon 2026 Final | Tennis Talk Preview

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