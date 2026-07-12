Jannik once more! Sinner per il bis a Wimbledon c’è Zverev sulla strada

Jannik Sinner affronta il suo secondo turno a Wimbledon, dopo aver vinto il primo incontro. Dall’altra parte, Alexander Zverev si prepara a sfidarlo, dopo aver vinto uno dei Major al Roland Garros. Sinner, attuale numero 1 del ranking, cerca di mantenere la strada verso la semifinale. Zverev, numero 2 del mondo e testa di serie, ha già vinto uno Slam in passato. La partita si svolge sui campi di erba londinesi.

Da una parte Jannik Sinner, campione in carica, quattro volte vincitore Slam, numero 1 del mondo. Dall’altra Alexander Zverev, vincitore Slam al Roland Garros, prossimo numero 2 del mondo e testa di serie numero 2. La finale di Wimbledon, per sommi capi, potrebbe essere riassunta tutta qui, in poche righe, eppure c’è molto altro di cui si può, anzi si deve parlare, del confronto che vale la possibilità per Jannik di entrare nel club degli uomini che hanno concesso il bis a Wimbledon dalla fine dell’epoca del Challenge Round. E sono nomi importanti per la storia del tennis, si badi bene: da quel 1922 i nomi in grado di fare il bis sono stati... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jannik Sinner vs Alexander Zverev For The Title | Madrid 2026 Final Highlights

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