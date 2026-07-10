Alexander Zverev ha vinto il suo match di semifinale a Wimbledon 2026 in tre set contro un avversario con wild card. Con questa vittoria, il tennista tedesco, numero due del tabellone, si è qualificato per la finale del torneo. La sfida si è conclusa con il punteggio finale che ha permesso a Zverev di accedere all’ultimo atto della competizione.

Alexander Zverev in Finale a Wimbledon 2026. LONDRA (INGHILTERRA) – Alexander Zverev, tennista tedesco e testa di serie numero 2, ha raggiunto la finale del prestigioso torneo di Wimbledon 2026. In un match avvincente disputato il 8 luglio, Zverev ha superato il britannico Arthur Fery, wild card del torneo, con un punteggio netto di 7-6 (0), 6-2, 6-4. La partita, durata due ore e 13 minuti, ha messo in luce le abilità straordinarie del tedesco, portandolo a conquistare il suo primo accesso alla finale nel leggendario All England Tennis Club. Zverev, 29 anni e originario di Amburgo, ha messo fine a una serie di prestazioni deludenti, superando per la prima volta gli ottavi di finale a Wimbledon. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Zverev raggiunge la finale di Wimbledon, battendo il wild card Fery in tre set.

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Le parole di Zverev al termine del match contro Fery: È eccezionale raggiungere la finale, è il torneo in cui ho sempre fatto più fatica. Sono incredibilmente orgoglioso di me e del mio team. È stata una grande prestazione; Arthur si è dimostrato un giocatore in x.com

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