Sinner contro Zverev a Wimbledon 2026 battaglia per la finale – La diretta

Sul Centrale di Wimbledon 2026 si sta disputando la finale del singolare maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Sinner, che lo scorso anno aveva vinto il suo primo titolo nel torneo, si trova di nuovo in finale dopo aver eliminato in semifinale Novak Djokovic. La partita si sta giocando oggi, con i due atleti impegnati per il titolo.

Sul Centrale di Wimbledon 2026 tutto pronto per la finale del singolare maschile. Jannik Sinner si ripresenta all’atto conclusivo del torneo un anno dopo essersi laureato campione per la prima volta e punta al bis dopo aver battuto in semifinale Novak Djokovic. Ad attenderlo dall’altra parte del campo c’è un Alexander Zverev galvanizzato dalla sua prima vittoria in uno slam, quel Roland Garros da cui Sinner è stato costretto a ritirarsi per malore. Il tedesco approda per la prima volta in finale a Wimbledon e segna anche una pagina di storia del tennis tedesco: l’ultimo suo connazionale a raggiungere il match conclusivo del torneo inglese è stato Boris Becker nel 1995. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Jannik Sinner vs Alexander Zverev Wimbledon Final Preview & Prediction

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