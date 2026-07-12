Sinner conquista Wimbledon | batte Zverev in quattro set e si conferma campione

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon per la seconda volta consecutiva, battendo in quattro set il tennista tedesco. La finale si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ha confermato il suo titolo dopo il successo dello scorso anno. La vittoria si è svolta a Londra, in Inghilterra.

Jannik Sinner trionfa di nuovo a Wimbledon: seconda vittoria consecutiva. Londra (Inghilterra) – Jannik Sinner, il talento altoatesino, ha fatto nuovamente la storia del tennis, conquistando Wimbledon per la seconda volta consecutiva. Nella finale tenutasi sabato 10 luglio 2026, Sinner, numero uno del mondo, ha superato il tedesco Alexander Zverev in un match che ha regalato emozioni e colpi spettacolari. Dopo tre ore e 46 minuti di intensa battaglia, il punteggio finale è stato di 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4. Un percorso trionfale nell’erba dell’All England Club. Questo successo rappresenta il quinto titolo del Grande Slam per Sinner nella sua carriera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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