LORD SINNER! Nuova impresa epica del n1 | batte un irriducibile Zverev e si conferma sovrano di Wimbledon!

Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta a Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev. La partita si è conclusa con la vittoria del numero uno del mondo, che si conferma campione dei Championships anche nel 2026. La finale si è giocata su tre set, con Sinner che ha dominato il secondo e il terzo parziale. È la quarta vittoria di fila a Wimbledon per Sinner, che aveva già trionfato nel 2025.

Jannik Sinner, per la seconda volta, è campione di Wimbledon. Il numero 1 del mondo vince i Championships anche nel 2026, confermando quanto fatto nel 2025. Neanche il miglior Alexander Zverev della carriera basta per togliere il trofeo al campione in carica: 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4 il punteggio finale in 3 ore e 46 minuti. Ed è anche il quinto Slam in carriera per il classe 2001, l’uomo che ha cambiato la storia del tennis italiano. E la cambia un’altra volta, perché qualcosa di così grande dalle nostre parti non era mai esistito. Anzi, qualcuno di così grande. Pronti via, il tempo di uno scambio duro vinto da Zverev e di un rovescio sbagliato in larghezza e per Sinner c’è già un 15-30 da recuperare, cosa che (dopo una prima che deve ripetere quattro volte perché su tre c’è il let) riesce a fare con relativo agio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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