Durante la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev, il tennista italiano ha chiesto un intervallo per andare al bagno mentre il punteggio era 4-0 nel secondo set decisivo. Nel primo set, Zverev aveva vinto il tie-break 9-7, mentre Sinner si era imposto nel primo parziale al tie-break. Dopo l'intervallo, Sinner ha vinto il secondo set con un punteggio di 7-2, portandosi avanti nella partita.

La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev viaggia sul filo dell’equilibrio, con i primi due set decisi al tie-break: il tedesco ha avuto la meglio nella frazione d’apertura per 9-7, mentre il tennista italiano si è issato sul 4-0 nel parziale decisivo del secondo set e ha chiuso i conti con un nitido 7-2. Situazione di totale parità dopo due ore e nove minuti di grande battaglia sull’erba più iconica e prestigiosa al mondo, dove i due giocatori si stanno contenendo il terzo Slam della stagione. Dopo aver giocato un tennis spumeggiante in un tie-break di enorme importanza, visto che in caso di sconfitta si sarebbe trovato sotto per 2-0, Jannik Sinner ha chiesto un toilet-break e ha così avuto la possibilità di rientrare negli spogliatoi per usufruire dei servizi sanitari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sinner chiede il toilet-break con Zverev: il punteggio in quel momento della finale

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