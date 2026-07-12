Il match tra Sinner e Zverev a Wimbledon 2026 è ripreso dopo una pausa. Sul punteggio di 30-30 nel terzo set, Zverev ha colpito il nastro, mandando fuori tempo Sinner con un diritto inside-out largo. È la terza volta che si verifica questa situazione durante la partita, in momenti decisivi. La partita è attualmente in corso, con il punteggio di 1-0 nel terzo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 E’ la terza volta che accade nella partita in momenti chiavi. Nastro colpito da Zverev che manda fuori tempo Sinner: largo il diritto inside-out. 15-30 Aveva risposto di nuovo benissimo. Aveva lo scambio in mano Sinner. Ma la palla corta finisce in rete. Quanto fa male. 0-30 Gran risposta di Sinner e diritto incrociato vincente dell’italiano. 0-15 Back di rovescio di Sinner, in rete il diritto a sventaglio di Zverev. 1-0 Sinner è un testone.Non funziona la palla corta? La rigioca nel punto successivo. E stavolta non la sbaglia. 40-15 Palla corta di Sinner che arriva a stento alla rete. 40-0 Servizio e diritto di Sinner, largo il rovescio incrociato del tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-7, 7-6, 1-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: ripreso il match dopo il toilet-break

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LIVE: Sinner VS Zverev (Wimbledon 2026 - Finale)

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