sinner capolavoro a wimbledon batte zverev e sono cinque slam

Jannik Sinner ha vinto il suo quinto titolo Slam battendo Zverev a Wimbledon. L’incontro si è concluso con la vittoria del tennista italiano, che ha così consolidato il suo record di successi nei tornei del Grande Slam. Prima di lui, nessun altro italiano aveva mai ottenuto una vittoria a Wimbledon, e lui è riuscito a trionfare due volte consecutivamente. La finale si è svolta sui campi londinesi, con Sinner che ha prevalso sull’avversario in tre set.

Abbiamo un campione straordinario, un orgoglio per tutta l’Italia dello sport e non solo. Nessun italiano aveva mai vinto a Wimbledon fino all’anno scorso, Jannik Sinner c’è riuscito due volte di seguit o. Un’impresa riuscita solo altre nove volte nel prestigioso All England Club. Per un tennista non c’è niente di più che vincere sull’erba londinese, pensate cosa significa vincere due volte di seguito. Anche stavolta Sinner ha vinto in quattro set, come l’anno scorso contro Carlos Alcaraz. E davanti ha avuto un avversario altrettanto forte: Aleksander Zverev da domani sarà il numero due al mondo e ha giocato i primi due set in maniera incredibile. 🔗 Leggi su Panorama.it

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