Sinner appuntamento con il bis e con la storia | alle 17 la finale di Wimbledon contro Zverev

Alle 17 si disputerà la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Sasha Zverev. Sinner ha eliminato Novak Djokovic, mentre Zverev ha battuto Arthur Fery. I due si affrontano per il titolo, ripercorrendo la finale di Madrid vinta da Sinner pochi mesi fa.

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic, Sasha Zverev ha interrotto il sogno britannico di Arthur Fery. Saranno proprio il tedesco e l'altoatesino a giocarsi il titolo a Wimbledon, nel remake della finale vinta da Jannik pochi mesi fa a Madrid. Sinner vuole confermare il titolo conquistato nel 2025, Zverev è pronto a dare tutto per vincere un altro Slam e confermare la vittoria del Roland Garros. Alle 17 il via alle danze., Saranno un tedesco e un italiano a giocarsi la finale e il titolo a Wimbledon, a un anno dal trionfo di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz che consegnò il successo all'italiano. Il numero uno al mondo difende il titolo conquistato dodici mesi fa contro Alexander Zverev che, complice l'assenza prolungata di Alcaraz, è diventato numero 2 del ranking Atp. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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