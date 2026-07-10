Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set e si è qualificato per la finale di Wimbledon, la seconda consecutiva sull’erba dell’All England Tennis Club. L’italiano, attuale numero uno del mondo e campione in carica, affronterà in finale Zverev.

Jannik Sinner si conferma in finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica agli Championships, doma in tre set Novak Djokovic e centra il secondo atto conclusivo consecutivo sull'erba dell’All England Tennis Club. 6-4 6-4 6-4, in due ore e 20 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che conquista la prima finale Slam della stagione, dopo le eliminazioni in semifinale agli Australian Open e al secondo turno al Roland Garros. Alla settima finale Major della carriera - la 39esima nel circuito maggiore - Sinner diventa il primo italiano nella storia a raggiungere più di una volta l’ultimo atto degli Championships ed è il 18esimo giocatore dell’Era Open a giocare due volte in fila la finale di Wimbledon. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Sinner domina Djokovic e centra la seconda finale di fila a Wimbledon: in palio il titolo con Zverev

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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Sinner travolge Djokovic con un triplo 6-4 ed è in finale a Wimbledon. Giocherà contro ZverevSinner ha vinto la semifinale di Wimbledon contro Djokovic con un punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, senza concedere chance al serbo.

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