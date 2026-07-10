Sinner travolge Djokovic con un triplo 6-4 ed è in finale a Wimbledon Giocherà contro Zverev

Da repubblica.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner ha vinto la semifinale di Wimbledon contro Djokovic con un punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, senza concedere chance al serbo. La partita si è conclusa in poco più di due ore. In finale, affronterà il tedesco Zverev, che ha eliminato l’altro finalista. La finale si giocherà domenica.

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Djokovic reaches the FINAL after beating Sinner

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