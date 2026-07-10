Sinner ha vinto la semifinale di Wimbledon contro Djokovic con un punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, senza concedere chance al serbo. La partita si è conclusa in poco più di due ore. In finale, affronterà il tedesco Zverev, che ha eliminato l’altro finalista. La finale si giocherà domenica.

Semifinale senza storia a Londara: il n. 1 al mondo non dà chances al serbo. Domenica affronterà il tedesco per confermare il titolo del 2025. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Repubblica.it - Sinner travolge Djokovic con un triplo 6-4 ed è in finale a Wimbledon. Giocherà contro Zverev

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Djokovic reaches the FINAL after beating Sinner

Notizie e thread social correlati

A Wimbledon Sinner piega Djokovic in 3 set, è in finale contro ZverevJannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set e si è qualificato per la finale di Wimbledon, dove affronterà Alexander Zverev.

Wimbledon: Sinner batte ancora Djokovic e va in finale contro Zverev. Nole superato in tre setJannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set, qualificandosi per la finale di Wimbledon.

Temi più discussi: Djokovic ora meglio di Sinner, il verdetto di Roddick a Wimbledon; La tempesta azzurra su Wimbledon: Sinner-Djokovic da leggenda, Cobolli e Paolini per un’impresa mai vista; QUESTA È LA VERA JASMINE PAOLINI! L’azzurra travolge Sakkari e torna agli ottavi a Wimbledon!; Cobolli, che batosta: Fery lo travolge nei quarti di Wimbledon.

Sinner-Djokovic 6-4 6-4 6-4 a Wimbledon, il risultato della semifinale: Jannik vola in finale contro ZverevNon bisogna dimenticare che c'è un rischio in caso prolungamenti esagerati del match tra Sinner e Djokovic: se la sfida dovesse durare anche nella tarda serata, a mezzanotte si andrà incontro alla sos ... fanpage.it

Sinner è perfetto, batte Djokovic in 3 set e torna in finale a Wimbledon. Domenica la sfida a ZverevImpressionante. Sinner torna in formato invincibile, batte Djokovic in tre set e approda in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Domenica l'azzurro difenderà la ... ilmessaggero.it